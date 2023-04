Atelier Papier recyclé avec Le CESEAU Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Atelier Papier recyclé avec Le CESEAU Maison écocitoyenne, 19 avril 2023, Bordeaux. Atelier Papier recyclé avec Le CESEAU Mercredi 19 avril, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …de nouveau papier avec la quantité nécessaire pour le recycler.

Puis de fabriquer du papier recyclé à partir de papier usagé.

Tout public, dès 7 ans si accompagnés

Tout public, dès 7 ans si accompagnés

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

Age min 7 Age max 99

