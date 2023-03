Les algues dans nos assiettes par Isabelle Descamps Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Les algues dans nos assiettes par Isabelle Descamps Maison écocitoyenne, 7 avril 2023, Bordeaux. Les algues dans nos assiettes par Isabelle Descamps Vendredi 7 avril, 10h30 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription Qu’elles soient rouges, algues vertes ou algues brunes, les algues nous offrent une magnifique palette de couleurs, de textures et de saveurs.

Isabelle Descamps vous fait découvrir leurs atouts nutritionnels et comment elles peuvent prendre place dans nos assiettes.

Tout public, dès 18 ans sur inscription.

