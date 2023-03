Atelier Apaiser l’éco-anxiété avec les Fleurs de Bach avec le Jardin des Sens de Lola Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Atelier Apaiser l’éco-anxiété avec les Fleurs de Bach avec le Jardin des Sens de Lola Maison écocitoyenne, 1 avril 2023, Bordeaux. Atelier Apaiser l’éco-anxiété avec les Fleurs de Bach avec le Jardin des Sens de Lola Samedi 1 avril, 11h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription …atelier les bienfaits des Fleurs de Bach et créez votre propre remède d’urgence pour vous aider à apaiser vos peurs, à avoir confiance en vous et passer à l’action, à votre mesure.

Les Fleurs de Bach n’ont aucune contre-indication, ni interaction avec un traitement médical et sont utilisables dès la naissance et pendant la

grossesse.

Tout public, dès 18 ans, sur inscription.

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

