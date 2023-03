Ma thyroïde est pro-écolo par Isabelle Descamps Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ma thyroïde est pro-écolo par Isabelle Descamps Maison écocitoyenne, 31 mars 2023, Bordeaux. Ma thyroïde est pro-écolo par Isabelle Descamps Vendredi 31 mars, 10h30 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription

Une approche préventive permettrait également de faire cesser l’augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles de la thyroïde.

Celle-ci capte tout, elle a des antennes qui nous avertit que pesticides, additifs et perturbateurs endocriniens ne nous font pas du bien.

Venez découvrir avec Isabelle Descamps diététicienne le fonctionnement de la thyroïde, le rôle de nos hormones thyroïdiennes, les causes majeures d’hypothyroïdie, les mesures préventives.

Tout public, dès 18 ans

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

