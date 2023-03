Atelier Idées reçues sur l’alimentation par Charlotte Dupart Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Atelier Idées reçues sur l’alimentation par Charlotte Dupart Maison écocitoyenne, 24 mars 2023, Bordeaux. Atelier Idées reçues sur l’alimentation par Charlotte Dupart Vendredi 24 mars, 14h00 Maison écocitoyenne Gratuit, sur inscription Nous avons beaucoup de questions et d’idées préconçues à propos de notre alimentation.

Cet atelier, animé par une naturopathe, vous permettra de faire le tri parmi vos connaissances et vous aidera à ajuster vos pratiques alimentaires.

Tout public, dès 18 ans

Tout public, dès 18 ans

Sur inscription.

