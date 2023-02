Atelier Pickles avec La Grande Bouche Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Atelier Pickles avec La Grande Bouche
Mercredi 22 mars, 14h00
Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription Céleri, carottes, concombre, gingembre, citrons, navets, radis, chous fleurs…

Venez transformer les légumes sélectionnés pour vous, découvrir le

mariage de nos vinaigres, du sucre, des aromates et des épices pour en faire des petites merveilles aigres douces à manger sans modération !

Tout public, dès 14 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription.

Maison écocitoyenne
Quai Richelieu, Bordeaux

2023-03-22T13:00:00+00:00 – 2023-03-22T15:00:00+00:00

