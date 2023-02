Formation « Devenir Animateur ou Animatrice de la Fresque du Climat » avec Les Fresqueurs Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Formation « Devenir Animateur ou Animatrice de la Fresque du Climat » avec Les Fresqueurs
Vendredi 17 mars, 14h00
Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription Suivre cette formation vous permettra d’animer en autonomie des ateliers La Fresque du Climat.

Cette formation n’est pas à destination des professionnels.

L’atelier sera mené par des bénévoles de la Fresque du Climat.

Tout public, dès 15 ans.

Inscription sur fresqueduclimat.org
Maison écocitoyenne
Quai Richelieu, Bordeaux

2023-03-17T13:00:00+00:00 – 2023-03-17T16:00:00+00:00

