Atelier Cuisinez éco-responsable : les légumes de saison sans cuisson avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne, 16 mars 2023, Bordeaux. Atelier Cuisinez éco-responsable : les légumes de saison sans cuisson avec Nos Deux Mains Jeudi 16 mars, 18h00 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription …et le tout sans aucune consommation énergétique.

Et en se régalant !

Tout public, dès 10 ans, accompagnés d’un adulte

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T17:00:00+00:00 – 2023-03-16T19:00:00+00:00

