Atelier Utiliser les huiles essentielles de façon écoresponsables par Le Jardin des sens de Lola Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Utiliser les huiles essentielles de façon écoresponsables par Le Jardin des sens de Lola Maison écocitoyenne, 11 mars 2023, Bordeaux. Atelier Utiliser les huiles essentielles de façon écoresponsables par Le Jardin des sens de Lola Samedi 11 mars, 14h00 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription …plus responsable de ces ressources précieuses.

Tout public, dès 18 ans sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T13:00:00+00:00 – 2023-03-11T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Utiliser les huiles essentielles de façon écoresponsables par Le Jardin des sens de Lola Maison écocitoyenne 2023-03-11 was last modified: by Atelier Utiliser les huiles essentielles de façon écoresponsables par Le Jardin des sens de Lola Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 11 mars 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde