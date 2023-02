Le petit déjeuner, mieux comprendre notre corps et ses besoins par Céline Gisselbrecht, naturopathe Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Le petit déjeuner, mieux comprendre notre corps et ses besoins par Céline Gisselbrecht, naturopathe Maison écocitoyenne, 11 mars 2023, Bordeaux. Le petit déjeuner, mieux comprendre notre corps et ses besoins par Céline Gisselbrecht, naturopathe Samedi 11 mars, 11h00 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription C’est pourquoi Céline Gisselbrecht, naturopathe, vous propose de

trouver dans vos assiettes les clefs pour retrouver l’énergie et la vitalité.

Tout public, dès 15 ans sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+00:00 – 2023-03-11T12:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le petit déjeuner, mieux comprendre notre corps et ses besoins par Céline Gisselbrecht, naturopathe Maison écocitoyenne 2023-03-11 was last modified: by Le petit déjeuner, mieux comprendre notre corps et ses besoins par Céline Gisselbrecht, naturopathe Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 11 mars 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde