Fabrication de boucles d'oreilles en chambre à air avec La Recyclerie Sportive Maison écocitoyenne, 8 mars 2023, Bordeaux. Mercredi 8 mars, 14h00

Gratuit, sur inscription Ces ateliers vous permettent également de réaliser des activités manuelles et créatives, et de développer vos compétences techniques.

Matériel fourni.

Tout public, dès 5 ans si accompagnés

Sur inscription. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T13:00:00+00:00 – 2023-03-08T15:00:00+00:00

