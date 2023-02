Atelier 2 tonnes ! Par le collectif 2 tonnes Maison écocitoyenne, 2 mars 2023, Bordeaux.

Gratuit, sur inscription

L’atelier 2 tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. handicap moteur mi

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

En 3 heures et en équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition pour une société bas carbone, et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer !

Tout public, dès 15 ans, sur inscription.

eventbrite.com/cc/ateliers-grand-public-312309



