Économie circulaire, ressourceries et sport zéro-déchet : des alternatives de consommation par la Recyclerie Sportive Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Économie circulaire, ressourceries et sport zéro-déchet : des alternatives de consommation par la Recyclerie Sportive Maison écocitoyenne, 23 février 2023, Bordeaux. Économie circulaire, ressourceries et sport zéro-déchet : des alternatives de consommation par la Recyclerie Sportive Jeudi 23 février, 18h00 Maison écocitoyenne

Gratuit, SANS inscription

La Recyclerie Sportive sera présente à la Maison Écocitoyenne pour partager les grands principes et enjeux de l’économie circulaire. handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Au coeur des échanges de la soirée, une question de premier plan : comment repenser notre mode de consommation avec l’économie circulaire ?

Comment embarquer le plus grand nombre dans ce défi ?

Par où commencer ?

La Recyclerie Sportive est un réseau de recycleries spécialisées dans les équipements et matériels sportifs.

Comme une ressourcerie, elle a avant tout valeur d’exemple, c’est un outil de communication mettant en avant une alternative au mode de

consommation actuel.

Ses fonctions principales sont : la collecte, le tri, la co-réparation, la redistribution via des boutiques solidaires et les animations afin de faciliter la pratique sportive et la sensibilisation au sport zéro déchet. Public adulte, accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:00:00+01:00

2023-02-23T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Économie circulaire, ressourceries et sport zéro-déchet : des alternatives de consommation par la Recyclerie Sportive Maison écocitoyenne 2023-02-23 was last modified: by Économie circulaire, ressourceries et sport zéro-déchet : des alternatives de consommation par la Recyclerie Sportive Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 23 février 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde