À partir d’articles de sport en fin de vie, on se demande ce qui peut être conservé pour créer de nouveaux objets. Le déchet est ainsi vu comme une ressource. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cet atelier vous permettra également de réaliser des activités manuelles et créatives, et de développer vos compétences techniques.

Enfin, on vous donnera des informations sur le démontage et l’entretien de

certains objets, comme les chambres à air ou les rayons d’une roue de vélo.

Matériel fourni.

Tout public, dès 5 ans si accompagnés,

sur inscription.

