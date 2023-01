Atelier Alimentation saine et vivante par Charlotte Dupart Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Nous verrons ensemble quelles sont les clés d’une alimentation saine et vivante. Bons et mauvais gras, sucres, mode de cuisson, cru ou cuit, les super aliments… handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Au programme : des idées recettes saines et gourmandes faciles à réaliser, des idées de menu pour toute la famille avec dégustation.

Tout public, dès 18 ans, sur inscription.

2023-02-03T14:00:00+01:00

2023-02-03T16:00:00+01:00

