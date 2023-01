Exposition Télécabines par Bordeaux Métropole Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Destinées à mieux relier les 2 rives et faciliter les déplacements, les télécabines constituent une solution de transport quotidienne, pratique et rapide, qui pourrait être déployée à l’horizon 2028.. handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine …dans un secteur en pleine expansion (23 000 habitants et 13 000 emplois en 2023 ; 29 900 habitants et 16 000 emplois en 2030).

Curieux d’en savoir plus, de donner votre avis ?

Découvrez le projet autrement avec l’exposition proposée à la Maison Écocitoyenne dans le cadre de la concertation.

Vivez une expérience immersive au sein de ce mode de transport et visitez les cabines en démonstration.

2023-01-27T11:00:00+01:00

2023-02-12T18:00:00+01:00

