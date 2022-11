Atelier Huiles Essentielles : fabriquer son stick olfactif anti-stress par Le Jardin Des Sens de Lola Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Huiles Essentielles : fabriquer son stick olfactif anti-stress par Le Jardin Des Sens de Lola Maison écocitoyenne, 21 janvier 2023, Bordeaux. Atelier Huiles Essentielles : fabriquer son stick olfactif anti-stress par Le Jardin Des Sens de Lola Samedi 21 janvier 2023, 11h00 Maison écocitoyenne

Gratuit sur inscription

Existe-t-il un moyen efficace pour lâcher- prise et réduire le stress ? Et pourquoi pas l’olfactothérapie ? Le nez, l’olfaction, les fragrances d’huiles essentielles de qualité offrent d’infinies… handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine …possibilités pour agir au plus profond de nous.Venez apprendre à fabriquer votre stick anti-stress. Tout public, dès 18 ans, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T11:00:00+01:00

2023-01-21T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Atelier Huiles Essentielles : fabriquer son stick olfactif anti-stress par Le Jardin Des Sens de Lola Maison écocitoyenne 2023-01-21 was last modified: by Atelier Huiles Essentielles : fabriquer son stick olfactif anti-stress par Le Jardin Des Sens de Lola Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 21 janvier 2023 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde