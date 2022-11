Atelier Découverte et transformation des plantes sauvages de saison avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier Découverte et transformation des plantes sauvages de saison avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne, 28 décembre 2022, Bordeaux. Atelier Découverte et transformation des plantes sauvages de saison avec Nos Deux Mains Mercredi 28 décembre, 14h30 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription

Apprenez à mieux connaître les vertus des plantes sauvages et à les utiliser dans votre quotidien. Lors de l’atelier, vous réalisez une transformation des plantes (tisanes, macérat ou vinaigre). Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Apportez vos mugs et récipients pour emporter la

préparation. Tout public, dès 8 ans si accompagnés, sur inscription.

2022-12-28T14:30:00+01:00

2022-12-28T16:30:00+01:00

