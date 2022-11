Atelier Bee Wraps avec La Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier Bee Wraps avec La Maison Écocitoyenne 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription

Venez apprendre à créer vos bee wraps, alternative écologique aux emballages alimentaires. Pas besoin de compétences particulières, c’est facile à réaliser! handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Repartez avec votre création, utile et faite main. Tout public, dès 18 ans, sur inscription.

