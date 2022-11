Atelier Upcycling : fabriquez une pièce en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier Upcycling : fabriquez une pièce en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains Maison écocitoyenne, 17 décembre 2022, Bordeaux. Atelier Upcycling : fabriquez une pièce en cuir de réemploi avec Nos Deux Mains Samedi 17 décembre, 14h30 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription

Venez apprendre à créer du neuf avec du vieux ! Ne jetez plus vos sacs, vestes, coussins en cuir ! Nous apprendrons des notions de maroquinerie… Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine …de laçage et de couture à la main ainsi que du rivetage et de la pose de pieces metal selon la création. Tout public, dès 8 ans si accompagnés, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T16:30:00+01:00

