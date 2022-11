Atelier Fresque du Climat avec les Fresqueurs Maison écocitoyenne, 15 décembre 2022, Bordeaux.

Atelier Fresque du Climat avec les Fresqueurs Jeudi 15 décembre, 16h45 Maison écocitoyenne

Gratuit, sur inscription

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif. Il permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement. handicap moteur mi

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clefs de compréhension pour agir efficacement.

Aujourd’hui plus de 500 000 personnes ont expérimenté la Fresque du Climat, et si vous étiez les prochains ?

Tout public, dès 14 ans.

Inscription sur : fresqueduclimat.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T16:45:00+01:00

2022-12-15T20:00:00+01:00