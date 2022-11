Découverte de l’Opération Frankton OFHV (Opération Frankton, Histoire & Valeurs) Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découverte de l'Opération Frankton OFHV (Opération Frankton, Histoire & Valeurs) Dimanche 11 décembre, 14h00 Maison écocitoyenne

Gratuit, sans inscription

L’opération Frankton, raid audacieux et imaginatif de 1942 : débarqués d’un sous-marin britannique au large de Montalivet, des kayaks remontent la Gironde et la Garonne et posent Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine …des mines sur des bateaux allemands forceurs de blocus.

Présentation, exposition, vidéos.

À 15h, arrivée des kayakistes qui viennent de refaire le parcours historique. Tout public, sans inscription.

2022-12-11T14:00:00+01:00

2022-12-11T17:30:00+01:00

