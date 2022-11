Atelier Des fêtes sereines avec les fleurs de Bach par Le Jardin Des Sens de Lola Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

On rêve souvent de fêtes joyeuses,pourtant les fêtes peuvent être difficiles pour certaines personnes.Découvrez dans cet atelier les bienfaits des Fleurs de Bach et comment elles peuvent apaiser les fortes émotions générées par les fêtes de fin d'année.

Vous repartirez avec votre propre mélange de Fleurs de Bach pour vous, ou à offrir ! Tout public, dès 18 ans, sur inscription

