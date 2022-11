Atelier Création céramique pour l’hiver avec Gecko et Ginko Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Lors de cette initiation au modelage, vous réaliserez une magnifique tasse ou un photophore en céramique grâce aux techniques du pincé et de la plaque. handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vous pourrez aussi personnaliser vos créations avec des motifs d’hiver et des couleurs.

Quelques semaines plus tard, vous pourrez venir récupérer votre belle création en céramique !

Tout public, dès 14 ans, sur inscription

