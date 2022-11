Rendez-vous de l’installation paysanne AGAP – Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rendez-vous de l'installation paysanne AGAP – Association Girondine pour l'Agriculture Paysanne
Samedi 3 décembre, 11h00
Maison écocitoyenne, Bordeaux

Gratuit, sur inscription

Vous souhaitez vous lancer dans l’agriculture mais vous êtes un peu noyé sous le flot d’information ? Alors ce rendez-vous est pour vous ! handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@agap33.org »}] Du parcours à l’installation aux démarches administratives, sans oublier les points de vigilance (foncier, contacts, financements, etc.), AGAP vous propose un temps collectif pour vous accompagner

dans vos projets.

Ouvert à tous et toutes, peu importe l’avancement du projet. Inscription par mail :contact@agap33.org

ou par téléphone : 05 56 52 26 79

