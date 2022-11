Projection « les discriminations, l’affaire de tous et toutes » par l’association SAJE Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Projection « les discriminations, l'affaire de tous et toutes » par l'association SAJE
Jeudi 1 décembre, 18h00
Maison écocitoyenne

Gratuit, sans inscription

L’association, SAJE (Solidarité Anais Jérome Evénementiel) a pour but de valoriser le vivre ensemble en créant des événements culturels solidaires sur tout le territoire français. handicap moteur mi Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ils militent pour que chacun ait sa place dans la société et puisse faire valoir son originalité.

L’association fait le choix d’avoir des projets aux sujets variés, qui vont de la dédramatisation du handicap, à la valorisation de la lecture pour tous, en passant par des ateliers créatifs pour les enfants et des

concerts.

Ce court-métrage dénonce les discriminations en général, le but étant de montrer l’impact qu’un certain nombre de phrases discriminantes peuvent avoir sur les personnes… Public adulte, accès libre.

