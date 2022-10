La Course des Lumières Maison Écocitoyenne, 26 novembre 2022, Bordeaux.

La Course des Lumières est de retour à Bordeaux !

Pour cette nouvelle édition, plus de 2000 porteurs de lumières sont attendus le 26 novembre 2022, à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux Métropole.

Le concept ?

A la tombée de la nuit et munis d’un objet lumineux, les participant(e)s “éclairent la nuit pour tous les malades”, lors d’une marche ou d’une course non chronométrés. Au programme, un rassemblement convivial et un magnifique moment de partage.

Cette année, plus de 20 000 porteurs de lumières sont attendus à Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, et partout en France en participant au format connecté.

Depuis son lancement, la Course des Lumières a permis de reverser plus d’un million d’euros aux partenaires caritatifs de l’événement. L’édition bordelaise est au profit du CHU Bordeaux.

Chaque participant soutient le partenaire caritatif de l’événement, soit par le biais d’un don effectué au moment de l’inscription, soit en effectuant une collecte de dons via la plateforme de collecte en ligne Alvarum. Les dons recueillis permettent de financer des projets de recherche, de prévention ou d’accompagnement des malades.

Des formats accessibles à tous, un concept original, la Course des Lumières est idéale pour se retrouver en cette fin d’année que cela soit en famille pour participer à la marche de nuit avec ses enfants ou encore courir entre amis autour d’une personne en rémission ou pour honorer la mémoire d’un proche.

Un format destiné aux entreprises et aux collectivités existe également, permettant de réunir collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs, etc.



