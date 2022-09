NEV Guy Regis JR. avec FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

NEV Guy Regis JR. avec FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole Maison écocitoyenne, 8 octobre 2022, Bordeaux. NEV Guy Regis JR. avec FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 8 et 9 octobre Maison écocitoyenne

Payant, sur inscription

Pour plonger le spectateur dans l’univers de la traite des esclaves au XVII et XVIIIe siècle, Guy Regis Jr a inventé un parcours sonore Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/nev/ »}] L’obscurité et l’humidité du pont de pierre habituellement fermé

au public décuplent l’effet des enregistrements qu’il a créé à partir d’archives et de registres et nous sommes immédiatement emportés à travers un récit poignant.

Il sera également possible de rencontrer l’artiste pour discuter ensemble du projet. Tout public, payant et sur inscription.

Plus d’infos sur :

https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/nev/.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T12:00:00+02:00

2022-10-09T16:00:00+02:00

