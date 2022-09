Le Festival Isulia un projet porté par Fimeb Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le Festival Isulia un projet porté par Fimeb 6 – 9 octobre Maison écocitoyenne

Gratuit, sans inscription

Fimeb est une structure culturelle, indépendante agissant à 360° : soutien à la création, animation de projets collaboratifs, accompagnement d'artistes, production événementielle…

Tables rondes, ateliers, projection, concerts et DJ

sets :

Isulia investit différents lieux de Bordeaux pour offrir une plateforme cultures émergents et indépendantes.

Un festival sur 4 jours pour bâtir des ponts entre les personnes et les projets en créant des îlots de réflexion et d’art pour questionner, penser, s’engager et faire la fête autour d’enjeux communs.

L’ADN du Festival Isulia :

Esprit d’initiative : par sa volonté de faire bouger les lignes, Fimeb s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale : organisation d’événements, accompagnement d’artistes, podcast, animation de

projets collaboratifs… Jeunesse engagée : participer aux changements de la société en fédérant une communauté de jeunes engagés autours de défis contemporains : devenir démocratique, inclusivité, enjeux écologiques,

scène émergente…

Culture en commun : créer différents espaces d’expression propices à la fête, la communion et à la création artistique. Tout public, plus d’infos :

https://fimeb.fr/index.php/ isulia2022/#

