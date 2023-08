Animations et démonstrations de peintures naturelles par Ysila Décors Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage Animations et démonstrations de peintures naturelles par Ysila Décors Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage, 17 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage. Animations et démonstrations de peintures naturelles par Ysila Décors Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison éco-paysanne Gratuit. Entrée libre. Découvrez les recettes de fabrication et les méthodes d’application de peintures naturelles, pour vos intérieurs ou votre mobilier : peinture à la chaux, peinture à la caséine, peinture à la farine, peinture à l’huile de lin, pigments et terres naturelles, par la professionnelle Ysila Décors ! Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La maison éco-paysanne, constituée d’une ferme traditionnelle oléronaise et d’un centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu Maison éco-paysanne Adresse 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage Departement Charente-Maritime

