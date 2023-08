Animation théâtralisée dans la thieuzine : les repas et leur préparation sur l’île d’Oléron au XIXe siècle par Stéphanie Roumegous Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage Animation théâtralisée dans la thieuzine : les repas et leur préparation sur l’île d’Oléron au XIXe siècle par Stéphanie Roumegous Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage, 16 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage. Animation théâtralisée dans la thieuzine : les repas et leur préparation sur l’île d’Oléron au XIXe siècle par Stéphanie Roumegous Samedi 16 septembre, 14h00 Maison éco-paysanne Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les repas et leur préparation sur l’île d’Oléron au XIXe siècle par la conteuse Stéphanie Roumegous ! Marinette propose une petite histoire de la gastronomie oléronaise et des pratiques culinaires au XIXe siècle. Une cuisine héritée de voyages des marins et de traditions populaires remontant au Moyen Âge, avec des ingrédients surprenants… Vous y apprendrez comment cuisinaient et mangeaient nos aïeux, dans le décor de la thieuzine, la pièce de vie traditionnelle récemment rénovée. Pour l’occasion, Marinette habitera réellement la thieuzine pour la journée, en y apportant sa touche personnelle pour la rendre vivante : légumes, poteries, ustensiles historiques de reproduction, tout comme dans une vraie cuisine ! Vous y apprendrez des astuces culinaires d’époque et des recettes ancestrales. Laissez-vous surprendre par cette animation vivante, qui vous donnera faim, à coup-sûr ! Stéphanie Roumegous est une historienne de l’art spécialisée dans l’histoire de l’alimentation et de la médecine (depuis la Préhistoire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Originaire de l’île d’Oléron, elle connaît bien les traditions de l’île. Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La maison éco-paysanne, constituée d’une ferme traditionnelle oléronaise et d’un centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

