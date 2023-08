Visite commentée de l’habitat écologique et l’architecture oléronaise Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage Visite commentée de l’habitat écologique et l’architecture oléronaise Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage, 16 septembre 2023, Le Grand-Village-Plage. Visite commentée de l’habitat écologique et l’architecture oléronaise 16 et 17 septembre Maison éco-paysanne Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite commentée complète du site de la maison éco-paysanne !

Découvrez l’habitat écologique et l’architecture oléronaise, d’hier à demain, à travers une visite commentée de la ferme et du centre d’interprétation de la maison éco-paysanne. Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… Comment s’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos modes de vie de demain ?

La maison éco-paysanne renoue avec le bon sens des anciens et multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. En exclusivité, découverte de la thieuzine, la pièce de vie traditionnelle du XIXe siècle, rénovée et meublée, et du chai qui a rouvert au public ! Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La maison éco-paysanne, constituée d’une ferme traditionnelle oléronaise et d’un centre d’interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © La Maison éco-paysanne Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Autres Lieu Maison éco-paysanne Adresse 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Ville Le Grand-Village-Plage Departement Charente-Maritime Lieu Ville Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage latitude longitude 45.8606;-1.239276

Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grand-village-plage/