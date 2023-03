Diffusion du concert Birds of Silence par l’artiste sonore Anthony Carcone Maison éco paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Diffusion du concert Birds of Silence par l'artiste sonore Anthony Carcone
Dimanche 4 juin, 16h00
Maison éco paysanne, Le Grand-Village-Plage
Tarif réduit pour tous, les 2, 3 et 4 juin : 3€.

Les populations d’oiseaux s’éteignent à une « vitesse vertigineuse ». Selon les études du CNRS et du Muséum d’histoire naturelle de Paris, certaines espèces ont perdu un individu sur trois en quinze ans. Notre espace sonore se transforme de manière imperceptible avec la diminution des oiseaux. Si les chants des oiseaux sont appelés à disparaître, combien de temps resteront-ils encore dans nos imaginaires ?

L’installation électroacoustique « Birds of Silence » propose l’écoute du chant de certaines espèces aujourd’hui en voie d’extinction.

L'installation électroacoustique « Birds of Silence » propose l'écoute du chant de certaines espèces aujourd'hui en voie d'extinction.

Elle fait resurgir la multitude de leur présence tout autour de nous telle qu'elle existait il y a encore 30 ans.

Maison éco paysanne
7 boulevard de la Plage
17370 Le Grand-Village-Plage
+33 (0)5 46 85 56 45
https://www.maison-eco-paysanne.fr

Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l'architecture oléronaise et à l'éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.

