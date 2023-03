Intima Natura, création sonore d’Anthony Carcone Maison éco paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Grand-Village-Plage

Intima Natura, création sonore d’Anthony Carcone Maison éco paysanne, 4 juin 2023, Le Grand-Village-Plage. Intima Natura, création sonore d’Anthony Carcone Dimanche 4 juin, 15h00 Maison éco paysanne Tarif réduit pour tous les 2, 3 et 4 juin 2023 : 3 € La création d’Anthony Carcone, artiste sonore, s’inspire de récentes recherches en bioacoustique végétale. L’artiste collabore avec le CNRS et imagine une musique produite à partir des fréquences émis par les plantes de la Maison éco-paysanne suggérant ainsi un jardin sonore artificiel relaxant. Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 46 85 56 45 https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©Gaël Le Bihan

