PRISMES & SEMAINE DE L’ARBRE : Ateliers et balade à Artigues-près-Bordeaux Mercredi 6 décembre, 14h00 Maison ECO entrée libre, sur inscription

PRISMES & SEMAINE DE L’ARBRE : Ateliers et balade avec l’artiste Karinka Szabo-Detchart

À Artigues-près-Bordeaux

Maison ECO, 10 av. Desclaux 33370 Artigues-près-Bordeaux

14h -17h

✉️ Balade sur réservation auprès de Mathilde, médiatrice de Prismes, à mathilde@bam-projects.com

* Vous souhaitez venir en groupe, merci de prendre contact au préalable avec Mathilde afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

_______ Au programme _______

// Ateliers Shimenawa et Tanabata

En continu, de 14h à 17h

Karinka Szabo-Detchart s’inspire de deux rituels japonais, et vous invite à célébrer avec elle la nature et les arbres.

→ Le Shimenawa est une corde utilisée au Japon pour délimiter un espace ou des éléments naturels sacrés. Karinka Szabo-Detchart vous propose d’observer et d’entourer des arbres remarquables dans le parc de la Mairie.

→ Le Tanabata est une fête célébrée au Japon au cours de laquelle on écrit ses souhaits sur un papier avant de l’accrocher aux branches d’un arbre. Karinka Szabo-Detchart vous propose de formuler collectivement des vœux pour la planète par une action concrète semi-secrète…

Gratuit / Adapté à partir de 3 ans.

Rendez-vous à 17h, pour la clôture du Shimenawa à l’aide d’une houppe géante par l’artiste.

__

// Balade et dérive botanique

Rendez-vous à 16h, à la maison écocitoyenne

Durée : 45 min

sur réservation auprès de Mathilde à mathilde@bam-projects.com

Le botaniste Nicolas Petit, de l’écosite du Bourgailh, invite les habitants de la ville d’Artigues-près-Bordeaux, à participer à des balades natures. Celles-ci s’articulent autour du futur parcours de sculptures de l’artiste Karinka SZABO-DETCHART, allant de la mairie au château Bétailhe.

A travers cette balade, vous aurez l’opportunité de découvrir la diversité des espèces d’arbres présentes dans les parcs de la ville, mettant en évidence les caractéristiques uniques de chaque espèces et soulignant l’importance de leur préservation. Nicolas Petit mettra aussi l’accent sur la faune et la flore locale, afin d’apprécier la présence d’animaux et de plantes qui contribuent à la richesse de l’écosystème environnant.

_______

Karinka Szabo-Detchart est en résidence artistique à Artigues-près-Bordeaux dans le cadre de Prismes, un projet métropolitain porté par BAM projects. Elle réalisera au printemps 2024 un parcours de sculptures dans les parcs de la Mairie et de Béthailes.

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

Maison ECO 10 av. Desclaux 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

résidence atelier

Karinka Szabot-Detchart par Barbara Fecchio