Visite du jardin potager de la maison éclusière de Chassignelles Maison éclusière n°79 Chassignelles Catégories d’évènement: Chassignelles

Yonne

Visite du jardin potager de la maison éclusière de Chassignelles Maison éclusière n°79, 2 juin 2023, Chassignelles. Visite du jardin potager de la maison éclusière de Chassignelles 2 – 4 juin Maison éclusière n°79 Entrée libre Découvrez ce jardin potager en permaculture. Le jardin vous propose des boissons et une restauration sur place de produits ultra locaux et maisons, dont les fruits et légumes du jardin.

Le dimanche 4 à 15h,profitez d’un moment musical avec un concert de piano par le Conservatoire de musique de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne. Maison éclusière n°79 le Patis, 89160 Chassignelles Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 82 39 26 10 Jardin de l’écluse 79, crée en permaculture par Ghislaine Willson parking gratuit sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © Bedel

Détails Catégories d’évènement: Chassignelles, Yonne Autres Lieu Maison éclusière n°79 Adresse le Patis, 89160 Chassignelles Ville Chassignelles Departement Yonne Age max 99 Lieu Ville Maison éclusière n°79 Chassignelles

Maison éclusière n°79 Chassignelles Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassignelles/

Visite du jardin potager de la maison éclusière de Chassignelles Maison éclusière n°79 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin potager de la maison éclusière de Chassignelles Maison éclusière n°79 Maison éclusière n°79 2 juin 2023 Chassignelles Maison éclusière n°79 Chassignelles

Chassignelles Yonne