Chouette c’est le week-end Samedi 25 mars, 18h00 Maison éclusière

Réservation obligatoire

Oiseaux silencieux dans la nuit et très peu connu. Au travers d’une soirée, venez en apprendre plus sur eux et peut-être les observer.

Maison éclusière rue de l’écluse 80510 long Long 80510 Somme Hauts-de-France

Oiseaux silencieux dans la nuit, on les aperçoit furtivement dans la lumière des phares. Mais qui sont-ils vraiment ? Lors d’une soirée vous apprendrez quels chouettes et hiboux peuplent nos villages et comment les reconnaître. Une sortie nocturne qui nous donnera peut-être l’occasion de les écouter.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:00:00+01:00

2023-03-25T20:00:00+01:00