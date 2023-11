Dansons les simples Maison du Yoga Montpon-Ménestérol, 26 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Dansons les simples : une journée de rencontre, de mise en sens, de mise en joie, de mise en danse, d’une plante, de soi, ensemble, en mouvement dedans, dehors …à la Maison du Yoga à Montpon : 06 47 63 30 59.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Maison du Yoga rue Simone Signoret

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dansons les simples (Let’s dance the simple ones): a day of encounters, bringing meaning, joy and dance to a plant, to oneself, together, moving inside and outside … at the Maison du Yoga in Montpon: 06 47 63 30 59

Dansons les simples (Bailemos los simples): una jornada de encuentros, aportando sentido, alegría y danza a una planta, a uno mismo, juntos, moviéndonos por dentro y por fuera… en la Maison du Yoga de Montpon: 06 47 63 30 59

Dansons les simples: ein Tag der Begegnung, der Sinngebung, der Freude, des Tanzes, einer Pflanze, von sich selbst, gemeinsam, in Bewegung innen, außen …im Maison du Yoga in Montpon: 06 47 63 30 59

