Découverte du yachting de tradition 16 et 17 septembre Maison du Yacht Club Classique Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter la Maison du Yacht Club Classique, située à l’ombre de la tour Saint-Nicolas, face au chenal du Vieux-Port.

Admirez les yachts classiques pavoisés au sein du Musée Maritime de La Rochelle et du bassin des Yachts.

Découvrez ces voiliers et motor yachts, plus que centenaires et inscrits au titre des Monuments Historiques pour certains, et échangez avec leurs propriétaires.

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés, le Yacht Club Classique fédère depuis 2005 plus de 400 membres amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.

Maison du Yacht Club Classique Rue de l’Armide, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’association Yacht Club Classique, fondée en 2005, est une société d’encouragement pour la conservation, la recherche et la mise en mouvement du patrimoine maritime des Yachts Classiques sous toutes leurs formes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Thomas du Payrat