Atelier créatif pour les enfants Maison du Volcan, 13 mai 2023, . Atelier créatif pour les enfants Samedi 13 mai, 18h00 Maison du Volcan Entrée libre. Par groupe de 12 enfants. Durée : environ 30 minutes. Atelier peinture sur tissu (support fourni), dès 3 ans.

Les enfants pourront customiser à leur guise les différents supports tels que : trousse en tissu, sac, pochette…

Selon l’âge, utlisation de pochoirs, de paillettes, de tampons

Le thème : Une Nuit dans les Hauts : les chauves-souris, le ciel nocturne, Gran Mèr Kal et le volcan. Maison du Volcan RN3, Tampon (Le), Réunion 97418 La Réunion La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Brigitte Payet

