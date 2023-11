Paris – Balade autour de Saint-Maur (35km) Maison du vélo Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Paris – Balade autour de Saint-Maur (35km) Dimanche 17 décembre, 10h00 Maison du vélo

Départ à 10 heures devant la Maison du Vélo en direction de la coulée verte. Passage au château de Vincennes et au pont de Joinville pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Puis boucle de la Marne autour de Saint Maur et retour par Bercy et Bastille.

Aucun café ni aucun commerce ouvert le dimanche sur le trajet. Prévoir son pique-nique.

Au total 35km, sans dénivelé. Aucune inscription nécessaire, comme d’habitude.

Maison du vélo 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris Paris 75004 Paris Île-de-France https://mdb-idf.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 11 89 12 »}] Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T14:00:00+01:00

