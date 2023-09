Fresque de la mobilité à la Maison du Vélo Maison du vélo Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fresque de la mobilité à la Maison du Vélo Maison du vélo Paris, 6 décembre 2023, Paris. Fresque de la mobilité à la Maison du Vélo Mercredi 6 décembre, 18h00 Maison du vélo 10€, sur inscription (tarif réduit / gratuit pour des publics spécifiques) Elle présente les leviers d’action : particulier, entreprise, collectivité.

Pour les novices comme pour les experts, elle permet de mieux comprendre comment adopter individuellement et collectivement une mobilité plus sobre.

L’Association Mieux se Déplacer Bicyclette (MDB) vous invite à la découvrir ! Maison du vélo 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris Paris 75004 Paris Île-de-France https://mdb-idf.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/paris-atelier-citoyen-la-maison-du-velo »}] Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu Maison du vélo Adresse 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris Ville Paris Age min 15 Age max 99

