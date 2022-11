Paris – Balade au bois de Vincennes Maison du vélo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris – Balade au bois de Vincennes Maison du vélo, 3 décembre 2022, Paris. Paris – Balade au bois de Vincennes 3 décembre 2022 – 25 novembre 2023, les samedis Maison du vélo Au départ de la Maison du vélo si les conditions sont clémentes (et qu’il ne fait pas trop froid), tous les samedis matins ! Maison du vélo 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris Paris 75004 Paris Île-de-France Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h Notre Association

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:30:00+01:00

2023-11-25T12:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison du vélo Adresse 37 boulevard Bourdon, 75004, Paris Ville Paris lieuville Maison du vélo Paris Departement Paris

Maison du vélo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paris – Balade au bois de Vincennes Maison du vélo 2022-12-03 was last modified: by Paris – Balade au bois de Vincennes Maison du vélo Maison du vélo 3 décembre 2022 Maison du vélo Paris Paris

Paris Paris