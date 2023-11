Cyclistes, Brillez ! atelier de sensibilisation à l’éclairage à vélo Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Cyclistes, Brillez ! atelier de sensibilisation à l’éclairage à vélo Maison du Vélo et des Mobilités Bègles, 6 décembre 2023, Bègles. Cyclistes, Brillez ! atelier de sensibilisation à l’éclairage à vélo Mercredi 6 décembre, 18h30 Maison du Vélo et des Mobilités Atelier d’échanges sur les déplacements à vélo avec un focus éclairage : témoignages, échanges de bonnes pratiques de 18h30 à 19h00 et sensibilisation jusqu’à 20h. Ouvert à toutes et tous !! Chaque année, à l’approche de l’hiver, la FUB porte la campagne « Cyclistes, brillez ! » pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage

Cycles & Manivelles se mobilise également en vous proposant de nous réunir pour échanger sur nos pratiques à vélo notamment en ce qui concerne l’éclairage et l’équipement pour affronter l’obscurité de l’hiver.

Et pour mettre en action, nous irons distribuer de l’équipement lumineux à l’extérieur dans les rues de Bègles. Merci à nos partenaires TBM – Transports Bordeaux Métropole Bègles Bordeaux Métropole #CyclistesBrillez

En savoir plus sur « Cyclistes, brillez ! » : https://www.fub.fr/…/campagne-cyclistes-brillez-2023 Maison du Vélo et des Mobilités 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.fub.fr/…/campagne-cyclistes-brillez-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00 Cyclistes atelier Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison du Vélo et des Mobilités Adresse 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville Maison du Vélo et des Mobilités Bègles latitude longitude 44.807476;-0.55114

Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/