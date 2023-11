Apéro Démontage Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Apéro Démontage Maison du Vélo et des Mobilités Bègles, 22 novembre 2023, Bègles. Apéro Démontage Mercredi 22 novembre, 17h00 Maison du Vélo et des Mobilités entrée libre Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, venez participer à un apéro démontage pour nous aider à récupérer les pièces et réapprovisionner les stocks de l’asso !

Mercredi 22 novembre de 17h à 19h

Vous pouvez ramener un petit quelque chose à partager pour l’occasion :) Maison du Vélo et des Mobilités 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

