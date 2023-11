Atelier Récup création de boucles d’oreilles à base de chambre à air Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Atelier Récup création de boucles d’oreilles à base de chambre à air Maison du Vélo et des Mobilités Bègles, 18 novembre 2023, Bègles. Atelier Récup création de boucles d’oreilles à base de chambre à air Samedi 18 novembre, 15h30 Maison du Vélo et des Mobilités sur inscription, prix libre ATELIER RÉCUP ♻️ | Samedi 18 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, un atelier création de boucles d’oreilles avec du matériel issu de l’atelier vélo notamment la chambre à air ! Rdv à partir de 15h30 jusqu’à 18h avec Christine qui apportera ses propres créations comme modèles ainsi que le matériel de montage (boucles et anneaux) pour laquelle elle demandera une petite participation.

Il est conseillé d’apporté vos accessoires en plus comme des perles pour compléter.

Accessible à tous et toutes. Maximum 10 personnes. Inscription via le formulaire.

Une idée cadeau sympa en prévision de Noël ! Maison du Vélo et des Mobilités 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Ht7ozyoMpEZhf65A9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison du Vélo et des Mobilités Adresse 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Ville Bègles

