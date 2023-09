Remise en selle insertion Maison du Vélo et des Mobilités Bègles, 26 octobre 2023, Bègles.

26 et 27 octobre Maison du Vélo et des Mobilités gratuit, sur inscription

La remise en selle adultes permet de reprendre les fondamentaux du déplacement urbain à vélo et donne la possibilité de mettre le pied à l’étrier et de de s’approprier le vélo comme solution de déplacement.

Nous proposons des séances de remise en selle pour le public en insertion sur deux journées.

La prochaine session aura lieu les jeudi 26 et vendredi 27 octobre.

Le stage est financé par le département de la Gironde pour les publics dits en insertion.

Les prérequis nécessaires sont de savoir pédaler (l’usager.e n’utilise pas le vélo pour se déplacer mais a déjà fait du vélo) et de pouvoir justifier d’un critère « insertion » ou d’une situation de précarité (pour être éligible selon les critères du département).

Vélo, casque et chasuble sont fournis par l’association le temps du stage.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.e !

Maison du Vélo et des Mobilités 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « anne.guitton@cycles-manivelles.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:30:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

