De Delphine garczynska, compagnie On dit vous à grand-père ?

« C’est le matin ! Les oiseaux chantent, le soleil se lève, le coq chante à son tour, les petites poules pondent chacune un œuf et s’en vont aux champs. C’est le matin ! Petit Tom s’éveille, il avale son bol de lait et croque dans sa tartine de beurre fondu, brillante comme un soleil, puis il s’en va chercher un oeuf au poulailler… Mais ça remue dans une coquille… »

Dimanche 28 janvier à 10h et 11h à la Maison du Val de Seine, en famille de 0 à 3 ans

Poulettes est un récit qui s’adresse aux tout-petits et leur entourage et qui amène doucement l’enfant à écouter et voir ses premières histoires tricotées par la conteuse à partir de comptines, de chansons et de jeux de doigts issus du « folklore enfantin » traditionnel. L’histoire de Petit Tom est donc racontée, jouée mais aussi chantée et gestuée. Quelques petits objets de papier et menus accessoires viennent relayer visuellement le récit.

En créant Poulettes à partir de ce répertoire spécifique à la petite enfance, la conteuse offre aux adultes la possibilité de réutiliser ces jeux et ces chansons à la maison. Poulettes est donc un spectacle mais aussi un projet de transmission en faveur de la pratique des comptines et jeux enfantins.

Maison du Val de Seine 13 rue Maurice Berteaux, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cie On dit vous à grand-père ?