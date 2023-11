Foire aux santons Maison du Tourisme Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Une foire aux santons organisée par La Capouliero à la Maison du Tourisme en ce mois de décembre.. Familles

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Maison du Tourisme Rond-point de l’Hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A santon fair organized by La Capouliero at the Maison du Tourisme in December.

Una feria de santon organizada por La Capouliero en la Maison du Tourisme en diciembre.

Eine von La Capouliero im Maison du Tourisme im Dezember organisierte Santon-Messe.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Martigues