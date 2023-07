Parcours découverte de la cité Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Catégories d’Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Maine-et-Loire Parcours découverte de la cité Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, 17 septembre 2023, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire. Parcours découverte de la cité Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Maison du Tourisme Ancienne ville frontière entre le Duché de Bretagne et l’Anjou, située sur un coude de la Loire, Ingrandes-le Fresne sur Loire est le lieu d’une histoire riche, liée à position de carrefour Nord/Sud par le fleuve, et Est/Ouest par les peuples : la batellerie, la gabelle, les guerres de Vendée, les foires, le pont … Ingrandes-le Fresne sur Loire est labellisable « Petite Cité de Caractère ». Maison du Tourisme Rue Michel 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 39 29 06 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr Collection de mécanismes d’horloges anciennes parking, accès gare Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Ingrandes-Le Fresne sur Loire, Maine-et-Loire Lieu Maison du Tourisme Adresse Rue Michel 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire Ville Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

